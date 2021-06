Discoteche, via libera del Cts all’apertura col Green Pass. Ma ancora non c’è la data (Di venerdì 25 giugno 2021) Via libera del Cts alla riapertura delle Discoteche con il Green Pass. Lo ha detto il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli a Sky Tg24 Live In Firenze. «Si è parlato di Discoteche in Comitato tecnico-scientifico. La decisione è stata improntata sia al contesto epidemiologico sia a quella che è l’attenzione e la gradualità di cui si è parlato». Discoteche, Locatelli: «Aperte con il Green Pass» «E quindi sono state identificate alcune raccomandazioni che un organo tecnico come il Cts fornisce al decisore ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 giugno 2021) Viadel Cts alla riapertura dellecon il. Lo ha detto il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco Locatelli a Sky Tg24 Live In Firenze. «Si è parlato diin Comitato tecnico-scientifico. La decisione è stata improntata sia al contesto epidemiologico sia a quella che è l’attenzione e la gradualità di cui si è parlato»., Locatelli: «Aperte con il» «E quindi sono state identificate alcune raccomandazioni che un organo tecnico come il Cts fornisce al decisore ...

