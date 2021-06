Diocesi di Cerignola - Ascoli Satriano | le nuovo nomine di Mons Renna

(Di venerdì 25 giugno 2021). Vincenzo D'Ercole è nominato vicario episcopale per la Pastorale; don Gerardo Rauseo è nominato economo diocesano, con inizio incarico dal 1° settembre, don Rosario Lofrese è nominato ...

... diventa vicario parrocchiale della parrocchia di San Gioacchino indal 1° luglio, don Nestor Joseph Rakotoniaina, sacerdote fidei donum delladi Moramanga, è nominato vicario ...Dalla Caritas delladi- Ascoli Satriano. La Settimana sociale diocesana avrà uno sguardo rivolto alla Settimana sociale nazionale. In programma a Taranto (21 - 24 ottobre 2021). E ..."Quali politiche locali per la famiglia soggetto sociale" è il tema dell'incontro promosso dal Consultorio familiare "Zelia e Luigi Martin", in collaborazione con l'Ufficio famiglia, l'Ufficio di past ...