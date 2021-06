De Vito: 14 luglio seduta straordinaria Assemblea Capitolina (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – “Il consiglio tematico sulla situazione dei rifiuti a Roma è stato convocato, su mia istanza, condivisa dai capigruppo di Fdi, Lega, PD, Roma Torna Roma, Psi e gruppo Misto, per il giorno 14 luglio dalle ore 14 alle ore 19. È stata richiesta anche la presenza della giunta della Regione Lazio”. Così su Facebook il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – “Il consiglio tematico sulla situazione dei rifiuti a Roma è stato convocato, su mia istanza, condivisa dai capigruppo di Fdi, Lega, PD, Roma Torna Roma, Psi e gruppo Misto, per il giorno 14dalle ore 14 alle ore 19. È stata richiesta anche la presenza della giunta della Regione Lazio”. Così su Facebook il presidente dell’, Marcello De

Advertising

emiliaromagnago : festival Crossroads: il 1° luglio concerto di Maria Pia De Vito & Julian Oliver Mazzariello a Modena #emiliaromagna… - MGrava : RT @CorriereAlpi: CALCIO - Il Venezia ritorna a San Vito, ma quasta volta è una squadra da serie A - CorriereAlpi : CALCIO - Il Venezia ritorna a San Vito, ma quasta volta è una squadra da serie A - elio_vito : RT @DAVIDE39423229: @elio_vito @LegaSalvini @FratellidItalia aaaaaaaa ok grazie mille . teniamole dita incrociate per il 6 luglio che è qui… - DAVIDE39423229 : @elio_vito @LegaSalvini @FratellidItalia aaaaaaaa ok grazie mille . teniamole dita incrociate per il 6 luglio che è… -