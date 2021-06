De Palma (Nursing Up) sull’obbligatorietà del vaccino al personale sanitario: «Basta caccia alle streghe». (Di venerdì 25 giugno 2021) «L’incertezza delle cifre e soprattutto la scarsa percentuale di personale che ha deciso di non vaccinarsi, rapportato alla vastità del comparto, non giustificano più il clima di caccia alle streghe con tanto di sanzioni esemplari. Occorre buon senso: con una carenza di 90mila infermieri, con il drastico abbattimento degli indicatori di pervasività del Covid e l’estate appena entrata, non possiamo permetterci di svuotare ulteriormente le corsie, minando ancora di più la qualità delle prestazioni sanitarie ordinarie». «In questo momento servono solo equilibrio e buon senso per condurre in porto l’immunità di massa, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 giugno 2021) «L’incertezza delle cifre e soprattutto la scarsa percentuale diche ha deciso di non vaccinarsi, rapportato alla vastità del comparto, non giustificano più il clima dicon tanto di sanzioni esemplari. Occorre buon senso: con una carenza di 90mila infermieri, con il drastico abbattimento degli indicatori di pervasività del Covid e l’estate appena entrata, non possiamo permetterci di svuotare ulteriormente le corsie, minando ancora di più la qualità delle prestazioni sanitarie ordinarie». «In questo momento servono solo equilibrio e buon senso per condurre in porto l’immunità di massa, ...

