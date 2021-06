De Meo: “Piena soddisfazione per il Pnrr italiano” (Di venerdì 25 giugno 2021) “C’è Piena soddisfazione in merito al Pnrr italiano, con il Piano Draghi abbiamo ottenuto la massima classificazione come speravamo”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare di Forza Italia, Salvatore De Meo, commentando la recente approvazione del Piano di ripresa e resilienza italiano. alp/sat/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 giugno 2021) “C’èin merito al, con il Piano Draghi abbiamo ottenuto la massima classificazione come speravamo”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare di Forza Italia, Salvatore De Meo, commentando la recente approvazione del Piano di ripresa e resilienza. alp/sat/gtr su Il Corriere della Città.

