De Luca non molla la presa: mascherine anche all’aperto e alcol solo al tavolo dopo le 22 fino al 31 luglio (Di venerdì 25 giugno 2021) È in corso di pubblicazione l’ordinanza n.19 del 25 giugno 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19. Si anticipa il dispositivo dell’ordinanza: Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021: dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00: a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 giugno 2021) È in corso di pubblicazione l’ordinanza n.19 del 25 giugno 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19. Si anticipa il dispositivo dell’ordinanza: Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno 2021 eal 312021: dalle ore 22,00 ealle ore 6,00: a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevandeiche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi ...

Advertising

WeCinema : Luca Marinelli e @AleBorghi_ di nuovo insieme sul set, dopo ‘Non essere cattivo’. Insieme a Filippo Timi ed Elena L… - robertosaviano : Vincenzo De Luca blocca la mia presenza al Ravello Festival. Nessun problema, don Vicié, non ci sarò... arripigliat… - fattoquotidiano : REFERENDUM EUTANASIA Inizia oggi, servono almeno 500mila firme entro il 30 settembre. Ecco perché l'Associazione Lu… - Roberto55979047 : RT @ilovetanc7even: quindi se Luca considera Tancredi un fratello si può dire che è anche una specie di figlio acquisito per il signor Albe… - Soviet_Guy99 : Adesso voi come state? Io bene, sto per guardarmi un Film su Disney Plus. Vi aggiornerò appena finito il film! (PS:… -