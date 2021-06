De Luca contro la movida, divieti fino al 31 luglio: notti senza ‘brindisi’ (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È in corso di pubblicazione l’ordinanza n.19 del 25 giugno 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19. Si anticipa il dispositivo dell’ordinanza: Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021: 1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00: a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È in corso di pubblicazione l’ordinanza n.19 del 25 giugno 2021, firmata dal Presidente Vincenzo De, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19. Si anticipa il dispositivo dell’ordinanza: Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno 2021 eal 312021: 1. dalle ore 22,00 ealle ore 6,00: a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da ...

Advertising

luca_delponte : RT @fanpage: #Euro2020 Gli Azzurri hanno deciso, non si inginocchieranno prima di #ItaliaAustria - anteprima24 : ** De Luca contro la movida, divieti fino al 31 luglio: notti ... ** - luca_delponte : RT @borghi_claudio: Bene. Ribadisco: la Nazionale ci rappresenta e non ci si inginocchia davanti a nessuno. Europei, l'Italia non si ingi… - ffffjd : @LucaBizzarri @moltitudo Vedi Luca, la mia era solo una provocazione per sottolineare il fatto che non conta il num… - meylorr : RT @CaderiFe_: sempre il film Luca ma è ambientato a Trieste e i personaggi si fanno strada in Piazza Unità contro la bora a dire orco boia… -