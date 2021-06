Ddl Zan, Turi: “La scuola che indottrina è un fatto ideologico falso. Le famiglie pensano solo ai voti” (Di venerdì 25 giugno 2021) "Le famiglie facciano le famiglie. Non possono spiare dal buco della serratura cosa avviene durante le ore di lezione. Il loro rapporto con la scuola va gestito nei momenti istituzionali attraverso gli organi collegiali. La scuola statale è l'unica che può consentire un dibattito plurale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 giugno 2021) "Lefacciano le. Non possono spiare dal buco della serratura cosa avviene durante le ore di lezione. Il loro rapporto con lava gestito nei momenti istituzionali attraverso gli organi collegiali. Lastatale è l'unica che può consentire un dibattito plurale". L'articolo .

Advertising

chedisagio : Ho trovato il compromesso con la Chiesa sul ddl zan. Riformulo l'emendamento : «È fatta salva la possibilità dell… - LaStampa : Sul Vaticano e il ddl Zan suor Alfieri attacca Fedez: “Riprenda in mano i libri, studi bene il Concordato e non dic… - HuffPostItalia : Ddl Zan, Monsignor Galantino contro Fedez: 'O non sa o è in malafede' - infoitinterno : DDL Zan, De Manzoni: 'Una legge scritta malissimo' - infoitinterno : Don Zito e il ddl Zan: “Usciamo dall’oscurantismo, è una legge necessaria” -