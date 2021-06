Ddl Zan, l’Italia guardi all’Argentina e faccia pressione sui politici (Di venerdì 25 giugno 2021) di Alessandro Nardi La nostra storia in Argentina si conclude il 15 luglio 2010 con l’approvazione dei matrimoni fra persone dello stesso sesso, anche se questa non è la parte più interessante. La vera conquista sociale è stata un’altra. L’indignazione popolare per il modo pressante e “terroristico” con cui la Chiesa ha spinto per mesi affinché tale vittoria della società civile fosse impedita. Il merito di questa legge va dato, principalmente, alla massima autorità della Chiesa Cattolica nel Paese. La campagna per affossare questa scelta fu talmente scabrosa e pressante da far nascere un movimento d’opinione così forte da obbligare i rappresentanti parlamentari a dare il via libera al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) di Alessandro Nardi La nostra storia in Argentina si conclude il 15 luglio 2010 con l’approvazione dei matrimoni fra persone dello stesso sesso, anche se questa non è la parte più interessante. La vera conquista sociale è stata un’altra. L’indignazione popolare per il modo pressante e “terroristico” con cui la Chiesa ha spinto per mesi affinché tale vittoria della società civile fosse impedita. Il merito di questa legge va dato, principalmente, alla massima autorità della Chiesa Cattolica nel Paese. La campagna per affossare questa scelta fu talmente scabrosa e pressante da far nascere un movimento d’opinione così forte da obbligare i rappresentanti parlamentari a dare il via libera al ...

chedisagio : Ho trovato il compromesso con la Chiesa sul ddl zan. Riformulo l'emendamento : «È fatta salva la possibilità dell… - LaStampa : Sul Vaticano e il ddl Zan suor Alfieri attacca Fedez: “Riprenda in mano i libri, studi bene il Concordato e non dic… - HuffPostItalia : Ddl Zan, Monsignor Galantino contro Fedez: 'O non sa o è in malafede' - Gianluc68325330 : RT @ImolaOggi: Ddl Zan, Salvini: il Vaticano può parlare ma il parlamento è sovrano (sovranissimo - da 20 anni governano gli eurocrati insi… - Hygbor : Ddl Zan, il Vaticano non trova sponde. E spera che (alla fine) il governo possa mediare -