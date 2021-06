Danilo Dolci, a Trappeto il comune revoca l’intitolazione del lungomare al poeta e sociologo. “Si chiamerà Giovanni Paolo II” (Di venerdì 25 giugno 2021) L’amministrazione comunale di Trappeto, un borgo siciliano affacciato sul mare a circa 45 chilometri da Palermo, ha revocato una delibera della giunta precedente che aveva stabilito di intitolare la strada del lungomare a Danilo Dolci, poeta, sociologo ed educatore, oltre che importante attivista della nonviolenza italiana. La giunta guidata dal sindaco Santo Cosentino ha deciso che, anziché attribuire alla strada il nome di Dolci, legato a doppio filo a Trappeto (dove si è stabilito e dove ha fondato e guidato per anni il Borgo di Dio) il ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 giugno 2021) L’amministrazione comunale di, un borgo siciliano affacciato sul mare a circa 45 chilometri da Palermo, hato una delibera della giunta precedente che aveva stabilito di intitolare la strada deled educatore, oltre che importante attivista della nonviolenza italiana. La giunta guidata dal sindaco Santo Cosentino ha deciso che, anziché attribuire alla strada il nome di, legato a doppio filo a(dove si è stabilito e dove ha fondato e guidato per anni il Borgo di Dio) il ...

