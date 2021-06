Da Bari a Lady Gucci ecco Flavia Triggiani

(Di venerdì 25 giugno 2021) Dal 2007 al 2013 ha lavorato per la tv dell'Ansa, oltre a conduttrice il tg sulle piattaforme ... perché avevamo ideato e realizzato come autrici un progetto televisivo su La7 dal titolo 'Donne, ...

Advertising

valebtinavalen1 : @SANGIO_LA_LADY ma quindi verra anche a bari ? non ho capito scusate hahah -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Lady

La Gazzetta del Mezzogiorno

... Cabaret Typographique, design collective, Parigi, Milano; Spore, design collective, Corato,; ... È qui che conosce alcuni artisti che si esibiscono alGodiva, l'adiacente night club. ...- È stato uno dei maggiori successi della scorsa primavera il documentarioGucci: la storia Patrizia Reggiani, programmato su Discovery Channel e visto in tutto il mondo. L'idea di ...La cresta del galletto della SSC Bari si colora di arcobaleno per il pride month. Una foto postata via social con la frase: 'Liberi di amare, liberi di tifare' è apparsa in serata sui canali Instagram ...Bari - È stato uno dei maggiori successi della scorsa primavera il documentario Lady Gucci: la storia Patrizia Reggiani, programmato su Discovery Channel e visto in tutto il mondo. L’idea di realizzar ...