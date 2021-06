Cura della pelle in estate, l’importanza della prevenzione (Di venerdì 25 giugno 2021) Paola Tarantino, Medico Estetico e Dermatologo: “Esposizione protetta al sole, mappatura dei nei e attenzione ai segnali “anomali” della pelle” Il melanoma sta diventando il terzo tipo di cancro più diffuso nella popolazione italiana con meno di 50 anni. Ma non solo. I casi hanno registrato un aumento del 20% negli ultimi dodici mesi, con una diminuzione dell’80% nella propensione degli italiani a sottoporsi alla visita per la mappatura dei nei. Sono solo alcuni degli allarmanti dati sul melanoma emersi dalla recente indagine Doxapharma, che testimonia che la prevenzione è stata troppo spesso dimenticata a causa ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 25 giugno 2021) Paola Tarantino, Medico Estetico e Dermatologo: “Esposizione protetta al sole, mappatura dei nei e attenzione ai segnali “anomali”” Il melanoma sta diventando il terzo tipo di cancro più diffuso nella popolazione italiana con meno di 50 anni. Ma non solo. I casi hanno registrato un aumento del 20% negli ultimi dodici mesi, con una diminuzione dell’80% nella propensione degli italiani a sottoporsi alla visita per la mappatura dei nei. Sono solo alcuni degli allarmanti dati sul melanoma emersi dalla recente indagine Doxapharma, che testimonia che laè stata troppo spesso dimenticata a causa ...

