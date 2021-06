Covid oggi Liguria, 6 contagi e nessun decesso: bollettino 25 giugno (Di venerdì 25 giugno 2021) Sono 6 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 giugno in Liguria, secondo i dati dell’ultimo bollettino. nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività a fronte di 1.960 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.112 tamponi antigenici rapidi. Attualmente i pazienti ospedalizzati sono 30 (+1), di cui otto in terapia intensiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021) Sono 6 i nuovida coronavirus25in, secondo i dati dell’ultimonuovo. I nuovi casi di positività a fronte di 1.960 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.112 tamponi antigenici rapidi. Attualmente i pazienti ospedalizzati sono 30 (+1), di cui otto in terapia intensiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

