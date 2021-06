Covid oggi Campania, 77 contagi e 8 morti: bollettino 25 giugno (Di venerdì 25 giugno 2021) Sono 77 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 25 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.582 i tamponi molecolari analizzati. In Campania sono 20 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 240 quelli ricoverati nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021) Sono 77 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 25. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8. Nelle ultime 24 ore sono stati 6.582 i tamponi molecolari analizzati. Insono 20 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 240 quelli ricoverati nei reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SkyTG24 : Covid, in Israele torna da oggi obbligo mascherina al chiuso - RobertoBurioni : Oggi sono morte 12 persone di COVID e sono ancora molte, troppe. Però sono meno di ieri. La bottiglia è in cantina (è un rosso). - RobertoBurioni : 28 morti oggi per COVID-19 e ancora sono tanti. Ma sono convinto che presto saranno zero e io ho già scelto la bottiglia. - rosamar07455781 : RT @Cartabellotta: La #pandemia #Covid non si controlla solo con #vaccini #mascherine e #distanziamento Oggi la #VarianteDelta richiede #tr… - RegionePuglia : #Covid_19 #LaPugliativaccina #25giugno 3.346.816 dosi di vaccino #anticovid somministrate sino ad oggi in #Puglia.… -