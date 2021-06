Covid oggi Abruzzo, 19 contagi: bollettino 25 giugno (Di venerdì 25 giugno 2021) Sono 19 (di età compresa tra 8 e 94 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 25 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nessun morto registrato da ieri: il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2.512. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1025 (-12 rispetto a ieri). Sono 28 i pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 1 (-1 rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 996 (-8 rispetto a ieri) sono in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021) Sono 19 (di età compresa tra 8 e 94 anni) ida coronavirus in, 25, secondo i dati deldella regione. Nessun morto registrato da ieri: il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2.512. Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1025 (-12 rispetto a ieri). Sono 28 i pazienti (-3 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 1 (-1 rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 996 (-8 rispetto a ieri) sono in ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, in Israele torna da oggi obbligo mascherina al chiuso - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - RobertoBurioni : Oggi sono morte 12 persone di COVID e sono ancora molte, troppe. Però sono meno di ieri. La bottiglia è in cantina (è un rosso). - messina_oggi : Sono 67 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ma è Messina che fa registrare un invidiabile zero. Nelle ultime 24 ore s… - messina_oggi : Sono 67 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ma è Messina che fa registrare un invidiabile zero. Nelle ultime 24 ore s… -