Covid | news In Italia Rt stabile a 0 | 69 | incidenza in calo a 11 casi su 100mila LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 25 giugno 2021) Continua ildei contagi, secondo l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss. Ieri vertice tra il Cts e il ministero della Salute per lavorare ad un aumento del tracciamento specifico contro la variante Delta: tra le ipotesi, un maggior numero di tamponi, attenzione ai focolai, ma anche ai singoli. Al vaglio anche misure coordinate tra gli Stati europei, come richiesto dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. Bianchi: "Mascherine in classe? Decide il Cts"