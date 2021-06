Covid: meno di mille casi per il sesto giorno di fila (Di venerdì 25 giugno 2021) Sono 753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 927. Per il sesto giorno di fila i casi sono meno di mille. Sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) Sono 753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 927. Per ildisonodi. Sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid meno Covid: meno di mille casi per il sesto giorno di fila Sono 753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 927. Per il sesto giorno di fila i casi sono meno di mille. Sono invece 56 le vittime in un giorno (ieri erano state 28), ma 21 sono relative a ricalcoli della regione Puglia rispetto al periodo tra marzo e maggio scorsi. Sono 192.541 i tamponi ...

Consiglio UE, Draghi: pandemia non è finita, serve attenzione, vigilanza, tracciamento ...conferenza stampa durante la quale ha invitato a essere ancora perseveranti nella lotta al Covid - ... ammettendo che l'Italia è tra i paesi che tracciano meno. Draghi ha anticipato che tra i temi di ...

