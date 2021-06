Covid, Locatelli “Zone rosse per variante Delta? Riflessione da fare (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia in questo momento è tutta bianca ma se necessario creeremo Zone rosse per impedire la diffusione dei cluster di variante Delta”. Così il Coordinatore del Cts e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, durante l'evento “Live in Firenze” su Sky Tg24. “Di fatto – aggiunge – siamo in linea con la media europea nel sequenziamento a cui poi seguono attività di intervento e decisioni per il contenimento in caso di particolari cluster. Tutto il paese è bianco ma guai ad abbassare la guardia”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia in questo momento è tutta bianca ma se necessario creeremoper impedire la diffusione dei cluster di”. Così il Coordinatore del Cts e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco, durante l'evento “Live in Firenze” su Sky Tg24. “Di fatto – aggiunge – siamo in linea con la media europea nel sequenziamento a cui poi seguono attività di intervento e decisioni per il contenimento in caso di particolari cluster. Tutto il paese è bianco ma guai ad abbassare la guardia”.(ITALPRESS).

