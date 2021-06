Covid, le news di oggi. Bollettino: 753 contagi e 56 decessi. Tasso positività al 4% (Di sabato 26 giugno 2021) I tamponi processati sono 192.541. Calano ricoveri ordinari (-128) e terapie intensive (-22). L'Rt nazionale resta stabile 0,69 ma continua costante la riduzione dell'incidenza che scende ancora a 11 casi ogni 100 mila abitanti. Via libera del Cts all'apertura delle discoteche in zona bianca. Il ministro Speranza a Sky TG24: "Siamo ancora dentro la sfida". Il monito del premier Draghi: "La pandemia non è finita". Tutta l'Italia, da lunedì, in zona bianca Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 giugno 2021) I tamponi processati sono 192.541. Calano ricoveri ordinari (-128) e terapie intensive (-22). L'Rt nazionale resta stabile 0,69 ma continua costante la riduzione dell'incidenza che scende ancora a 11 casi ogni 100 mila abitanti. Via libera del Cts all'apertura delle discoteche in zona bianca. Il ministro Speranza a Sky TG24: "Siamo ancora dentro la sfida". Il monito del premier Draghi: "La pandemia non è finita". Tutta l'Italia, da lunedì, in zona bianca

Advertising

repubblica : ?? Nuovo colpo di scena sulle origini del Covid: scienziato recupera 13 sequenze del virus archiviate prima del dice… - LaStampa : Covid: crescono i casi di depressione, gli esperti: 'La politica non dimentichi questi pazienti' - LaStampa : Covid: Speranza firma l’ordinanza, tutta Italia in bianco - CuendetV : @SwissScience_TF Se lei dica la verità, ci sarebbero milioni di persone con 2x il Covid e non è così. Il governo is… - alabardante : RT @DoctorWho744: Israele: il governo ammette che metà dei nuovi casi covid è composto da persone completamente vaccinate -