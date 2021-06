Covid | le news di oggi Bollettino | 753 contagi e 56 decessi Tasso positività al 4% LIVE

Advertising

repubblica : ?? Nuovo colpo di scena sulle origini del Covid: scienziato recupera 13 sequenze del virus archiviate prima del dice… - LaStampa : Covid: Speranza firma l’ordinanza, tutta Italia in bianco - repubblica : Covid, attenzione alle terze dosi: meglio non continuare con i vaccini a Rna - editta_fazzi : RT @paoloigna1: Il numero di persone che hanno bisogno della ventilazione è aumentato del 41% nel #RegnoUnito nella scorsa settimana (prin… - SedamanoMiguel : @Cynergistic1 “Mandatory vaccination” in crazy San Francisco.. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

, variante Delta in Italia al 16,8%/ Report Iss: "Sta diventando prevalente" "La sentenza del Tar ha aperto una voragine in arginabile. E costerà tempo, fatica e tanti soldi" , ha spiegato ...La variante Delta (ex indiana) delpuò essere coperta dai vaccini attualmente in commercio, a patto di aver completato entrambe le somministrazioni. Lo ha dichiarato la direttrice esecutiva dell'Autorità europea dei medicionali, ...Secondo il Dr. Peter McCullough i decessi causati dai vaccini COVID potrebbero essere molto superiori ai dati ufficiali “Finora siamo a più di 5.000 morti e a circa 15.000 ricoveri. Stiamo lavorando c ...Dopo mesi di rallentamenti, sembra che la situazione stia migliorando. Ma i giovani non vogliono vaccinarsi e le dosi per gli anziani rischiano di non bastare. Nel frattempo milioni di dosi di AstraZe ...