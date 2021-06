Covid, la variante Delta rilevata in 14 Stati in Africa. Solo l’1% della popolazione vaccinata. Oms: “Decessi sono aumentati del 15%” (Di venerdì 25 giugno 2021) Con Solo l’1% della popolazione vaccinara l’Africa sta affrontando una terza ondata di pandemia di Covid 19 in rapida crescita, con contagi che si diffondono più rapidamente, al punto che si prevede che presto i numeri supereranno il picco della seconda ondata fronteggiata dal continente all’inizio del 2021. L’aumento continua da 5 settimane. La terza ondata è partita a inizio maggio e al 20 giugno, 48 giorni dopo, l’Africa aveva già registrato circa 474mila nuovi casi, il 21% in più rispetto a quelli che si sono avuti nello stesso lasso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Convaccinara l’sta affrontando una terza ondata di pandemia di19 in rapida crescita, con contagi che si diffondono più rapidamente, al punto che si prevede che presto i numeri supereranno il piccoseconda ondata fronteggiata dal continente all’inizio del 2021. L’aumento continua da 5 settimane. La terza ondata è partita a inizio maggio e al 20 giugno, 48 giorni dopo, l’aveva già registrato circa 474mila nuovi casi, il 21% in più rispetto a quelli che siavuti nello stesso lasso ...

