Covid Italia, bollettino di oggi venerdì 25 giugno: 753 casi e 56 morti (21 da ricalcoli). Tasso di positività allo 0,4% (Di venerdì 25 giugno 2021) Il bollettino Covid di oggi giovedì 24 giugno 2021: sono 753 i nuovi contagi da coronavirus Sars-CoV-2 in Italia. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 56, ma il ministero... Leggi su ilmattino (Di venerdì 25 giugno 2021) Ildigiovedì 242021: sono 753 i nuovi contagi da coronavirus Sars-CoV-2 in. Iregistrati nelle ultime 24 ore sono 56, ma il ministero...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, Italia tutta bianca da lunedì. Anche la Val d'Aosta abbandona il giallo. Ma il ministro Speranza avverte: 'N… - IOitaliait : Dal Servizio Sanitario Nazionale alla Piattaforma Nazionale DGC del @MinisteroSalute fino a #IOapp: come avviene il… - Corriere : In Italia la variante Delta è al 16,8% Locatelli avvisa: «Zone rosse? Riflessione da fare» - Gianskrt : RT @cesololinter19: Il covid è nato in Cina non Italia, la variante Delta in India non Italia, le dita per i petardi saltano a Napoli non i… - infoitinterno : COVID-19, Bollettino Italia: i dati di oggi, 25 giugno -