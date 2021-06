Covid, in Italia la variante Delta al 16,8%, Alfa al 74,9% | Il Cts: ok alle discoteche, ma solo all'aperto e con il Green pass (Di venerdì 25 giugno 2021) 'I vaccini stanno funzionando anche contro la variante Delta, ma dobbiamo essere certi che si faccia anche la seconda dose'. E' la raccomandazione della direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke. In ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 giugno 2021) 'I vaccini stanno funzionando anche contro la, ma dobbiamo essere certi che si faccia anche la seconda dose'. E' la raccomandazione della direttrice esecutiva dell'Ema, Emer Cooke. In ...

Agenzia_Ansa : Covid, Italia tutta bianca da lunedì. Anche la Val d'Aosta abbandona il giallo. Ma il ministro Speranza avverte: 'N… - IOitaliait : Dal Servizio Sanitario Nazionale alla Piattaforma Nazionale DGC del @MinisteroSalute fino a #IOapp: come avviene il… - Corriere : In Italia la variante Delta è al 16,8% Locatelli avvisa: «Zone rosse? Riflessione da fare» - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, dosi somministrate su base quotidiana. Dosi somministrate il 24/06/2021 : 590.635… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 25/06/2021 ore 21:06 Finora sono state somministrate 48.741.286… -