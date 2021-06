Covid Gb oggi, quasi 16mila contagi e 18 morti in un giorno (Di venerdì 25 giugno 2021) Covid Gb, 15.810 contagi e 18 morti nel Regno Unito nelle ultime 24 ore. L’aumento dei casi, riferiscono le autorità del Regno Unito, è dovuto soprattutto alla diffusione della variante indiana del virus, che secondo gli ultimi studi rappresenta ormai il 95% dei nuovi casi. I dati di ieri riferivano di 16.703 nuove infezioni e 21 decessi. Una settimana fa, erano stati registrati 10.476 contagi e 11 decessi. Nel frattempo, la campagna vaccinale ha fatto registrare ieri la somministrazione di 221.534 prime dosi e 177.813 seconde dosi. Nel complesso, sono state somministrate 43.877.861 prime dosi, mentre 32.085.916 persone ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021)Gb, 15.810e 18nel Regno Unito nelle ultime 24 ore. L’aumento dei casi, riferiscono le autorità del Regno Unito, è dovuto soprattutto alla diffusione della variante indiana del virus, che secondo gli ultimi studi rappresenta ormai il 95% dei nuovi casi. I dati di ieri riferivano di 16.703 nuove infezioni e 21 decessi. Una settimana fa, erano stati registrati 10.476e 11 decessi. Nel frattempo, la campagna vaccinale ha fatto registrare ieri la somministrazione di 221.534 prime dosi e 177.813 seconde dosi. Nel complesso, sono state somministrate 43.877.861 prime dosi, mentre 32.085.916 persone ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, in Israele torna da oggi obbligo mascherina al chiuso - RobertoBurioni : Oggi sono morte 12 persone di COVID e sono ancora molte, troppe. Però sono meno di ieri. La bottiglia è in cantina (è un rosso). - RobertoBurioni : 28 morti oggi per COVID-19 e ancora sono tanti. Ma sono convinto che presto saranno zero e io ho già scelto la bottiglia. - CorriereTorino : Covid, 35 nuovi contagi e nessun decesso - rosamar07455781 : RT @Cartabellotta: La #pandemia #Covid non si controlla solo con #vaccini #mascherine e #distanziamento Oggi la #VarianteDelta richiede #tr… -