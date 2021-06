Covid: Fontana, 'carenza vaccini, a rischio le nuove prenotazioni' (Di venerdì 25 giugno 2021) Milano, 25 giu. (Adnkronos) - "Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto dei messaggi non molto positivi, nel mese di luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero dei vaccini che ci deve essere trasferito, fatto questo che ci impedirà di concludere secondo quelle che erano le nostre previsioni. Rischiamo, poi, di dover sospendere le ulteriori prenotazioni". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo, questa mattina, in videocollegamento, all'Assemblea regionale dell'Anci. "Questo - ha aggiunto - non ci voleva, noi speravamo e abbiamo anzi chiesto di riceverne di più, per concludere prima. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Milano, 25 giu. (Adnkronos) - "Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto dei messaggi non molto positivi, nel mese di luglio verrà ridotto in maniera abbastanza consistente il numero deiche ci deve essere trasferito, fatto questo che ci impedirà di concludere secondo quelle che erano le nostre previsioni. Rischiamo, poi, di dover sospendere le ulteriori". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio, intervenendo, questa mattina, in videocollegamento, all'Assemblea regionale dell'Anci. "Questo - ha aggiunto - non ci voleva, noi speravamo e abbiamo anzi chiesto di riceverne di più, per concludere prima. ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Fontana, 'carenza vaccini, a rischio le nuove prenotazioni'... - ladyrosmarino : RT @SkyTG24: Vaccini Covid in Lombardia, Fontana: “Rischiamo sospensione delle prenotazioni” - infoitinterno : Vaccini Covid in Lombardia, Fontana: “Rischiamo sospensione delle prenotazioni” - infoitinterno : Vaccino Covid Lombardia, Fontana: 'Rischiamo la sospensione per un periodo' - albiuno : RT @stefano96762286: cara Antonietta buongiorno il falso moralista Beppe Sala e' stato solo capace insieme ai suoi amici del PD e dei giorn… -