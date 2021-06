Covid: Draghi, 'forse mai ok a Sputnik, vaccini Cina inadeguati' (Di venerdì 25 giugno 2021) Bruxelles, 25 giu. (AdnKronos Salute) - Nel Consiglio Europeo "ci siamo soffermati sui vari tipi di vaccini usati. E la constatazione è stata che il vaccino russo Sputnik non è ancora riuscito ad ottenere, e forse non avrà mai, l'approvazione dell'Ema". Lo sottolinea il presidente del Consiglio Mario Draghi, in videoconferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo. E i vaccini cinesi, aggiunge Draghi, hanno dimostrato di "non essere" adeguati, "si veda l'esperienza in Cile, ad affrontare l'epidemia". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Bruxelles, 25 giu. (AdnKronos Salute) - Nel Consiglio Europeo "ci siamo soffermati sui vari tipi diusati. E la constatazione è stata che il vaccino russonon è ancora riuscito ad ottenere, enon avrà mai, l'approvazione dell'Ema". Lo sottolinea il presidente del Consiglio Mario, in videoconferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio Europeo. E icinesi, aggiunge, hanno dimostrato di "non essere" adeguati, "si veda l'esperienza in Cile, ad affrontare l'epidemia".

