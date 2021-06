Covid Campania | 77 nuovi positivi | comunicati 8 decessi

(Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 77 ial-19 oggi, venerdì 25 giugno, in, dove si sono registrati altri 8, di cui 2 deceduti nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza ma registrati ieri. I tamponi molecolari analizzati sono stati 6.582. Dei 77, 27 sono risultati sintomatici. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 77 (*) di cui Sintomatici: 27 (*) * I dati si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 6.582 Tamponi antigenici del ...

Ilha pesato ulteriormente su questa situazione. Nel 2020 il 70% delle imprese artigiane ha ... con in testa il Lazio (83,4%) seguito dae Puglia (83,3%) con Sicilia e Sardegna a ...In Italia la variante Delta del Sars - CoV - 2, il coronavirus che causa il, è in rapido aumento, e sta diventando prevalente. A segnalarlo è un report dell'Istituto ... ma è inil ...L'Occhio: quotidiano online | ultime notizie, news, su politica, cronaca, economia, spettacoli, musica, cultura, scienza, tecnologia ...Il coordinatore del Cts : "Una sola dose di vaccino non basta". De Luca, in Campania, già pensa a nuove chiusure ...