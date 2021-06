(Di venerdì 25 giugno 2021) Passeggiata in centro, vaccino anti-, ingresso gratis al: in 155 hanno colto l’occasione al volo. Tanti sono stati gli immunizzati alSalinas dinell’ambito di “VACCINArte: scopri, emozionati, vaccinati”, l’iniziativa voluta dalla Regione Siciliana e dai commissaridelle Città metropolitane per coniugare salute, cultura e bellezza. vbo/gtr/red su Il Corriere della Città.

Advertising

MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, a Palermo vaccini al museo con visita omaggio - - CorriereCitta : Covid, a Palermo vaccini al museo con visita omaggio - rep_palermo : Covid, incubo variante delta per 668 mila ultrasessantenni siciliani [di Giusi Spica] [aggiornamento delle 11:00] - NuovoSud : Covid in Sicilia, 119 nuovi casi e sei decessi: a Catania 42 positivi - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Covid Sicilia, 119 nuovi casi su 16.962 tamponi. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Palermo

...giorni del G20 di Catania e sul quale ha riferito anche il nostro vice direttore Reginaldo. in quanto il Ministero dell'Istruzione ha raccomandato di tenere conto delle criticità da- ...... Carmelo Lo Brutto, Gianfranco Lo Bue, Roberto Marchese Ragona, Carmela Mattina, Concetta, ...Verdi per il grande supporto che ci hanno offerto in questo periodo di emergenza dovuta al19. ...La sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo ha disposto la restituzione di beni pari a oltre 10 milioni di euro agli armatori Vittorio ed Ettore Morace, proprietari della Liberty Lines, ...Passeggiata in centro, vaccino anti-Covid, ingresso gratis al museo: in 155 hanno colto l'occasione al volo. Tanti sono stati gli immunizzati, ieri sera, al museo Salinas di Palermo nell'ambito di "VA ...