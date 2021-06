Covid | 77 positivi su 6 582 tamponi Otto nuovi decessi | 2 nelle ultime 48 ore Venti i pazienti ricoverati in terapia intensiva

(Di venerdì 25 giugno 2021) Sono 77 icasi di coronavirus registrati ieri in Campania, 6.582 imolecolari analizzati. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 8, 2 dei quali avvenuti48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In Campania sono 20 iin, 240 iin reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Covid, i dati giornalieri: 835 positivi e 31 vittime #ANSA - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-4) e nei reparti (-2). A fronte di 27.289 tamponi effet… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, 495 positivi e 21 vittime nelle ultime 24 ore in Italia #ANSA - lucarango88 : ??#Campania #Covid_19 #25giugno 77 casi positivi su 6.582 tamponi molecolari (1,17% positivi) e 8 decessi (6 prece… - sportface2016 : #Euro2020, allarme #COVID19: sedici danesi e ottantasei finlandesi positivi dopo la trasferta in #Russia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivi

Israele alza l'allerta sulla variante Delta del- 19 e fa retromarcia. Il ministero della salute ha deciso di reintrodurre l'obbligo di ... Nonostante però l'aumento del numero di, non c'è ......in Campania" Lazio e Lombardia rischiano di dover congelare le prenotazioni per i vaccini... "Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto dei messaggi non molto: nel mese di luglio verrà ridotto ...Roma, 25 giu. (askanews) - Israele alza l'allerta sulla variante Delta del Covid-19 e fa retromarcia. Il ministero della salute ha deciso ...BOLOGNA (ITALPRESS) - In Emilia-Romagna da questa settimana l'operazione di sequenziamento, utile a individuare eventuali varianti presenti, viene effettuata su tutti i nuovi casi positivi Covid ...