CorSport: Napoli, maglia disegnata da Armani ma senza sponsor tecnico (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo la separazione con Kappa, resta ancora da capire quale sarà la maglia del futuro per il Napoli. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione online, ha delineato uno scenario: non ci sarà uno sponsor tecnico ma soltanto il marchio del club sulla divisa, che sarà disegnata da Giorgio Armani e prodotta da Onis. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo la separazione con Kappa, resta ancora da capire quale sarà ladel futuro per il. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione online, ha delineato uno scenario: non ci sarà unoma soltanto il marchio del club sulla divisa, che saràda Giorgioe prodotta da Onis. L'articolo ilsta.

