CORRIERE – Napoli, ecco come sarà la nuova maglia. Via lo sponsor tecnico arriva il marchio Napoli (Di venerdì 25 giugno 2021) La nuova maglia del Napoli 2022 desta molta curiosità. Il club azzurro ha concluso il rapporto con la Kappa e si appresta ad inaugurare l’era dell’auto produzione. Il CORRIERE dello sport, riporta ulteriori dettagli su quella che sarà la nuova maglia del Napoli 2022 griffata EA7: “Aria di cambiamenti in casa Napoli. Dopo l’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri, il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a rivoluzionare anche la maglia. Dopo diversi anni ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 25 giugno 2021) Ladel2022 desta molta curiosità. Il club azzurro ha concluso il rapporto con la Kappa e si appresta ad inaugurare l’era dell’auto produzione. Ildello sport, riporta ulteriori dettagli su quella cheladel2022 griffata EA7: “Aria di cambiamenti in casa. Dopo l’approdo di Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri, il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a rivoluzionare anche la. Dopo diversi anni ...

Advertising

Corriere : Migrante di 27 anni muore nel Brindisino: tornava da una giornata di lavoro nei campi - Corriere : Migrante di 27 anni muore nel Brindisino: tornava da una giornata di lavoro nei campi - napolipiucom : CORRIERE – NAPOLI, ECCO COME SARÀ LA NUOVA MAGLIA. VIA LO SPONSOR TECNICO ARRIVA IL MARCHIO NAPOLI - corrmezzogiorno : #Napoli Pompei, spari (a salve) agli Scavi: i turisti fuggono terrorizzati - TOSADORIDANIELA : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Caserta, movida violenta: stretta sul consumo di alcolici e controlli in str... -