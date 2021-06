Coronavirus Italia, 25 giugno: 56 morti, 753 positivi, tasso allo 0,4% (Di venerdì 25 giugno 2021) I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.256.451, i morti 127.418. I dimessi ed i guariti sono invece 4.068.798, con un incremento di 2.769 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 60.235, in calo di 2.074 nelle ultime 24 ore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 giugno 2021) I casi indall'inizio dell'epidemia sono 4.256.451, i127.418. I dimessi ed i guariti sono invece 4.068.798, con un incremento di 2.769 rispetto a ieri, mentre gli attualmentescendono a 60.235, in calo di 2.074 nelle ultime 24 ore L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

MediasetTgcom24 : Coronavirus: in Italia la variante Delta al 16,8%, Alfa al 74,9% #variantedelta - RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - Corriere : In Italia 753 nuovi casi e 56 morti. Tasso di positività allo 0,4% - Telesardegna : Coronavirus in Italia, ultime notizie e aggiornamenti (25 giugno) - TheNewAge77 : RT @albertolupini: Italia tutta in bianco dal 28 giugno. Lombardia, richiamo programmabile -