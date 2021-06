Coronavirus in Campania, i dati del 24 giugno: 77 nuovi positivi (Di venerdì 25 giugno 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 24 giugno dell’unità di Crisi regionale riporta 77 positivi su 6.582 tamponi effettuati. Continua a salire l’indice di positività da Coronavirus in Campania. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania sono 77 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 6.582 tamponi molecolari esaminati. Leggi su 2anews (Di venerdì 25 giugno 2021)in: il bollettino di ieri 24dell’unità di Crisi regionale riporta 77su 6.582 tamponi effettuati. Continua a salire l’indice dità dain. Secondo idell’Unità di crisi della Regionesono 77 i casial Covid nelle ultime 24 ore su 6.582 tamponi molecolari esaminati.

