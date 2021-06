Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 25 giugno: 753 nuovi casi e 56 morti. Draghi: 'Pandemia non è finita, vaccino cinese inadeguato' (Di venerdì 25 giugno 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 25 giugno 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di venerdì 25 giugno 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute di252021. I, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Advertising

RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi: 753 nuovi casi e 56 decessi - Corriere : In Italia 753 nuovi casi e 56 morti. Tasso di positività allo 0,4% - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 25 giugno 2021: 753 nuovi casi e 56 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - marisamoles : RT @Corriere: In Italia 753 nuovi casi e 56 morti. Tasso di positività allo 0,4% -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 25 GIUGNO/ 134 nuovi casi e 2 morti Sono stati diramati nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 giugno 2021, i dati che compongono il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia , documento utile a fornire una fotografia aggiornata circa l'evoluzione della curva epidemiologica sul territorio regionale, a cominciare dall'andamento dei casi di ...

Covid oggi Piemonte, 35 contagi: bollettino 25 giugno I dati della regione Sono 35 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 25 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi (di cui 2 dopo test antigenico) sono pari allo 0,2% di 21.904 tamponi eseguiti, di cui 17.956 ...

Covid oggi 25 giugno 2021 Emilia Romagna, bollettino coronavirus. Dati e contagi il Resto del Carlino Bollettino covid 25 giugno: i ricoveri sono scesi sotto quota 2mila Secondo il bollettino sull'emergenza covid in Italia di oggi, 25 giugno, sono 753 i nuovi casi e il tasso di positività è dello 0,4%.

Coronavirus, il bollettino del 25 giugno: 753 nuovi casi e 56 decessi Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 25 giugno. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 753 (ieri 927) per complessivi 4.256.451. contagiati.

Sono stati diramati nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 giugno 2021, i dati che compongono il nuovoLombardia , documento utile a fornire una fotografia aggiornata circa l'evoluzione della curva epidemiologica sul territorio regionale, a cominciare dall'andamento dei casi di ...I dati della regione Sono 35 i contagi dain Piemonte oggi, 25 giugno, secondo i dati deldella regione. I nuovi casi (di cui 2 dopo test antigenico) sono pari allo 0,2% di 21.904 tamponi eseguiti, di cui 17.956 ...Secondo il bollettino sull'emergenza covid in Italia di oggi, 25 giugno, sono 753 i nuovi casi e il tasso di positività è dello 0,4%.Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 25 giugno. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 753 (ieri 927) per complessivi 4.256.451. contagiati.