Coronavirus, il bollettino del 15 giugno in Piemonte: 35 nuovi casi e nessuna vittima. Tasso di contagio allo 0,2% (Di venerdì 25 giugno 2021) Cirio dà il via alla riconversione dei Covid-hospital: «Ritorno alla normalità è anche occuparsi delle altre malattie» Leggi su lastampa (Di venerdì 25 giugno 2021) Cirio dà il via alla riconversione dei Covid-hospital: «Ritorno alla normalità è anche occuparsi delle altre malattie»

Advertising

RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - repubblica : Coronavirus in Italia, bollettino di oggi: 753 nuovi casi e 56 decessi - Corriere : In Italia 753 nuovi casi e 56 morti. Tasso di positività allo 0,4% - andreastoolbox : Coronavirus in Italia e nel mondo: news e bollettino casi Covid di oggi 26 giugno. LIVE - infoitsalute : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino di oggi venerdì 25 giugno: 57 contagi e 5 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Covid Italia, 753 contagi e 56 morti: bollettino 25 giugno PUGLIA - Sono 68 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 25 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 22 morti. Il Dipartimento salute della Regione chiarisce ...

Covid Italia, bollettino Protezione Civile e regioni: contagi 25 giugno LOMBARDIA Sono 134 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 25 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 33.

Covid oggi 25 giugno 2021 Emilia Romagna, bollettino coronavirus. Dati e contagi il Resto del Carlino Covid, in Italia la variante Delta in crescita al 16,8% Covid, in Italia la variante Delta in crescita al 16,8%. E' ancora la variante Alfa, la cosiddetta variante inglese ...

Ieri 4 contagiati: uno solo a Forlì Zero decessi, 18 guarigioni e appena quattro nuovi positivi in tutta la provincia sono quanto riporta il bollettino di giornata sul Covid-19. I nuovi contagi si registrano a Forlì e a Gatteo (uno a te ...

PUGLIA - Sono 68 i contagi dain Puglia oggi, 25 giugno, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 22 morti. Il Dipartimento salute della Regione chiarisce ...LOMBARDIA Sono 134 i nuovi contagi dain Lombardia secondo ildi oggi, 25 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri due morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 33.Covid, in Italia la variante Delta in crescita al 16,8%. E' ancora la variante Alfa, la cosiddetta variante inglese ...Zero decessi, 18 guarigioni e appena quattro nuovi positivi in tutta la provincia sono quanto riporta il bollettino di giornata sul Covid-19. I nuovi contagi si registrano a Forlì e a Gatteo (uno a te ...