(Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – Il certificato Covid sarà pronto il 1° luglio e sarà accessibile in 26 stati europei. Lo ha confermato la Presidente della Commissione UE, Ursula von deral termine del vertice europeo, sottolineando che la piattaforma “è stata realizzata in tempi record”. La numero uno di Bruxelles ha fatto cenno anche all’andamento delle, indicando che entro il fine settimana il 60% della popolazione adulta avrà avuto almeno una dose ed il 40% due dosi. “Vaccinare, vaccinare, vaccinare”, ha esortato la numero uno della Commissione, ammettendo che vi sonozioni per la diffusione della...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scontro Ue-Orban al Consiglio europeo di Bruxelles. Draghi: 'Anche l'Ungheria ha sottoscritto i Trattati Ue. Spetta… - DividendProfit : Consiglio UE, von der Leyen: “Vaccinazioni avanti, variante Delta preoccupa” - emiliobolles : RT @fattoquotidiano: Vaccini, Draghi dopo il Consiglio Ue: “Sputnik forse non sarà mai approvato, quello cinese inadeguato. Ema? Da riforma… - Riccardo_Tim : RT @crasicap: @Pinucci63757977 Peraltro Scotto sbaglia di grosso. Ènei verbali: quella battaglia la fecero von der Leyen e Gentiloni in Co… - Vlad24970662 : RT @RaiNews: 'C'è stato un travolgente supporto nel dibattito a difesa dei nostri valori di tolleranza e contrari alle discriminazioni' #U… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio von

A proposito dei migranti - ha spiegatoder Leyen - i leader hanno dato il via libera ad un finanziamento di 3 miliardi per la gestione dei profughi in Turchia . Non poteva mandare un cenno alla ...Nel corso della conferenza stampa finale deleuropeo, la presidente della Commissione, Ursulader Leyen, ha elogiato i piani nazionali di ripresa post - Covid, sostenendo che riforme e investimenti sono stati posti al centro dei ...(Teleborsa) - Il certificato Covid sarà pronto il 1° luglio e sarà accessibile in 26 stati europei. Lo ha confermato la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen al termine del ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.