Consiglio europeo concluso senza svolte sull'Ungheria e sui migranti (Di venerdì 25 giugno 2021) Rinviati i provvedimenti a carico del premier ungherese Orban, dopo le polemiche e le minacce dei capi di Stato e di governo per la legge anti - Lgbti. Nulla di fatto anche sulla questione ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 giugno 2021) Rinviati i provvedimenti a carico del premier ungherese Orban, dopo le polemiche e le minacce dei capi di Stato e di governo per la legge anti - Lgbti. Nulla di fatto anchea questione ...

Advertising

Tg3web : Fumata nera al Consiglio europeo di Bruxelles, nessun accordo sul ricollocamento dei migranti. Ma il finanziamento… - ItaliaViva : Consiglio Europeo ed Eurosummit, conferenza stampa del Presidente del Consiglio - Open_gol : «Con questa legge per Budapest non c’è posto nell’Unione europea» - TheItalianTimes : ?? EUROSUMMIT: LE CONCLUSIONI Vertice #Ue, #Draghi ha passato in rassegna i temi del #Consiglioeuropeo nella… - ThahysV : RT @GiorgiaMeloni: Incomprensibile soddisfazione di Draghi per le conclusioni del Consiglio europeo sull'immigrazione. Al rinnovo dell'acco… -