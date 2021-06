Conferenza stampa Bonucci: «Austria? Pronti ad essere brutti e cattivi» (Di venerdì 25 giugno 2021) Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, parla in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Austria Leonardo Bonucci parla in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Austria. Le parole del difensore azzurro. INGINOCCHIARSI – «Stasera abbiamo una riunione in hotel e decideremo cosa fare. Come contro il Galles, decideremo cosa fare insieme». VIGILIA – «E’ una vigilia come le altre, è una gara importante, contro una squadra difficile da affrontare. C’è un bel clima». ARNAUTOVIC – «Queste sono le dichiarazioni che devono fare. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Leonardo, difensore dell’Italia, parla inalla vigilia della sfida contro l’Leonardoparla inalla vigilia della sfida contro l’. Le parole del difensore azzurro. INGINOCCHIARSI – «Stasera abbiamo una riunione in hotel e decideremo cosa fare. Come contro il Galles, decideremo cosa fare insieme». VIGILIA – «E’ una vigilia come le altre, è una gara importante, contro una squadra difficile da affrontare. C’è un bel clima». ARNAUTOVIC – «Queste sono le dichiarazioni che devono fare. ...

Advertising

RaiSport : #Nazionale. Gli #Azzurri hanno scelto di non inginocchiarsi (gesto simbolo della lotta al razzismo e del movimento… - ItaliaViva : Consiglio Europeo ed Eurosummit, conferenza stampa del Presidente del Consiglio - Palazzo_Chigi : Conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del Consiglio europeo #EUCO e dell'#Eurosummit In diretta da Bru… - infoitsport : De Laurentiis pone fine al silenzio: mercoledì parlerà in conferenza stampa - infoitsport : De Laurentiis torna a parlare: conferenza stampa prevista per il 30 giugno – KKN -