Cobra – Unità Anticrisi, ovvero la Chernobyl dei poveri: il political drama incontra il disaster movie (Di venerdì 25 giugno 2021) La nuova serie Sky Original Cobra – Unità Anticrisi ha debuttato lo scorso 18 giugno su Sky Atlantic e Now, senza troppo clamore, ma potrebbe farsi notare nel semi-deserto della programmazione estiva. E non necessariamente per i suoi meriti. Cobra – Unità Anticrisi è un political drama creato da Ben Richards, con Robert Carlyle, Victoria Hamilton e Joshua Hogan alla guida del cast. L’acronimo del titolo sta per Cabinet Office Briefing Room A e identifica un gruppo di funzionari del governo britannico che si riunisce per prendere decisioni dirimenti ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 giugno 2021) La nuova serie Sky Originalha debuttato lo scorso 18 giugno su Sky Atlantic e Now, senza troppo clamore, ma potrebbe farsi notare nel semi-deserto della programmazione estiva. E non necessariamente per i suoi meriti.è uncreato da Ben Richards, con Robert Carlyle, Victoria Hamilton e Joshua Hogan alla guida del cast. L’acronimo del titolo sta per Cabinet Office Briefing Room A e identifica un gruppo di funzionari del governo britannico che si riunisce per prendere decisioni dirimenti ...

