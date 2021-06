Classifica Lorenzo Sonego, quante posizioni guadagna nel ranking ATP. E se vincesse la finale ad Eastbourne… (Di venerdì 25 giugno 2021) Lo scorso lunedì 21 giugno Lorenzo Sonego era al 27° posto della Classifica mondiale a quota 2042 punti: l‘azzurro scarta questa settimana 125 punti di Antalya 2019 e 29 di Marrakech 2019, per un totale di 154, che lo avevano fatto retrocedere in graduatoria. Grazie alla vittoria odierna in semifinale nel torneo ATP Eastbourne 2021 di tennis sull’australiano Max Purcell, l’azzurro risale nel ranking ATP a quota 2038, riportandosi al 27° posto. Sonego dopo il torneo di Eastbourne resterà numero 3 d’Italia, davanti a Fabio Fognini. Rispetto a lunedì scorso, avendo conquistato finora 150 ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) Lo scorso lunedì 21 giugnoera al 27° posto dellamondiale a quota 2042 punti: l‘azzurro scarta questa settimana 125 punti di Antalya 2019 e 29 di Marrakech 2019, per un totale di 154, che lo avevano fatto retrocedere in graduatoria. Grazie alla vittoria odierna in seminel torneo ATP Eastbourne 2021 di tennis sull’australiano Max Purcell, l’azzurro risale nelATP a quota 2038, riportandosi al 27° posto.dopo il torneo di Eastbourne resterà numero 3 d’Italia, davanti a Fabio Fognini. Rispetto a lunedì scorso, avendo conquistato finora 150 ...

