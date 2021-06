Cinema: a un anno dall'incidente di Alex Zanardi esce docufilm ‘La grande staffetta' (Di venerdì 25 giugno 2021) Arriva nelle sale italiane il 28, 29 e 30 giugno il docufilm ‘La grande staffetta', che, ad un anno dall'incidente di Alex Zanardi, racconta la staffetta lunga quanto l'Italia, degli atleti paralimpici appartenenti a Obiettivo3, la onlus da lui creata. La pellicola, distribuita in 130 copie da Adler Entertainment, è stata realizzata proprio in quei giorni, a poche ore dall'impatto dell'ex pilota e campione olimpionico contro un automezzo sulla strada che da Pienza porta a San Quirico d'Orcia. “Documentari come ‘La ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Arriva nelle sale italiane il 28, 29 e 30 giugno il‘La', che, ad undi, racconta lalunga quanto l'Italia, degli atleti paralimpici appartenenti a Obiettivo3, la onlus da lui creata. La pellicola, distribuita in 130 copie da Adler Entertainment, è stata realizzata proprio in quei giorni, a poche ore'impatto dell'ex pilota e campione olimpionico contro un automezzo sulla strada che da Pienza porta a San Quirico d'Orcia. “Documentari come ‘La ...

Advertising

Officinaimgn : A un anno dal terribile incidente di Alex Zanardi esce il docufilm LA GRANDE STAFFETTA. Officina Immagini è orgog… - 34_liss : RT @rtl1025: ????“ E’ cambiato il mondo in questo anno e mezzo. Abbiamo pensato che #Anica non poteva più essere quella dei primi dieci anni… - sportli26181512 : Alex Zanardi, 'La Grande Staffetta': il docufilm un anno dopo l'incidente: Arriva nelle sale cinematografiche il do… - AgneseFiducia : RT @ZecchiniEditore: Il numero di luglio-agosto di MUSICA ?? Ennio Morricone, ad un anno dalla scomparsa: compositore per il cinema o “class… - TrezzosullAdda : Anche quest'anno a Trezzo sull'Adda e Concesa si terrà la rassegna cinematografica Cinema sotto le Stelle 2021. Pro… -