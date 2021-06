Cinema: a un anno dall'incidente di Alex Zanardi esce docufilm ‘La grande staffetta' (2) (Di venerdì 25 giugno 2021) Il documentario - diretto da Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello e prodotto da Obiettivo3 e FilmArt Studio di Barbara Manni - parla della staffetta in handbike, in bicicletta e in carrozzina olimpica, compiuta lo scorso giugno da alcuni dei nostri più forti atleti paralimpici che si sono messi in gioco per dimostrare, ancora una volta, che possiamo superare le avversità e i nostri limiti. Una corsa che si è snodata lungo tutta l'Italia, per incontrare e rappresentare idealmente tutti gli italiani e unire da nord a sud la penisola. “Il progetto nasce da un'idea dei ragazzi di Obiettivo3 nel periodo difficile del lockdown, per ritrovare l'energia e la motivazione persa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Il documentario - diretto da Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello e prodotto da Obiettivo3 e FilmArt Studio di Barbara Manni - parla dellain handbike, in bicicletta e in carrozzina olimpica, compiuta lo scorso giugno da alcuni dei nostri più forti atleti paralimpici che si sono messi in gioco per dimostrare, ancora una volta, che possiamo superare le avversità e i nostri limiti. Una corsa che si è snodata lungo tutta l'Italia, per incontrare e rappresentare idealmente tutti gli italiani e unire da nord a sud la penisola. “Il progetto nasce da un'idea dei ragazzi di Obiettivo3 nel periodo difficile del lockdown, per ritrovare l'energia e la motivazione persa ...

