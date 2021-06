Chi è Moreno Pesce: età, moglie, figli, libro, incidente dell’atleta paralimpico (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo il gravissimo incidente, quella di Moreno Pesce è stato l’inizio di una rinascita dettata dal coraggio e dalla forza di volontà. Conosciamolo meglio. Moreno Pesce (Instagram)Moreno Pesce oggi è un atleta paralimpico, determinato e appassionato. La sua storia è un punto di riferimento per molte persone che praticano il trail running, ma anche per molti sportivi che per svariate ragioni si sono trovati davanti sfide che, all’apparenza, sembravano insormontabili. Moreno Pesce, chi è: età e ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo il gravissimo, quella diè stato l’inizio di una rinascita dettata dal coraggio e dalla forza di volontà. Conosciamolo meglio.(Instagram)oggi è un atleta, determinato e appassionato. La sua storia è un punto di riferimento per molte persone che praticano il trail running, ma anche per molti sportivi che per svariate ragioni si sono trovati davanti sfide che, all’apparenza, sembravano insormontabili., chi è: età e ...

Advertising

stefanomaffei63 : Mi vergogno di lui, ma anche di chi lo mantiene a dirigere un giornale che ci mette alla berlina davanti mondo. Ha… - moreno_0987 : @pozzdan @martinacarletti @italiasovrana mi chiedo anchio cosa ha in testa chi si vaccina - moreno_0987 : @MassimoUngaro ma chi sei per dir facciamolo tutti? ma ti leggi? boccaloni che non siete altro. ora create le varia… - onizuka_74 : Ma è del mestiere questo? Chi è? Moreno? #franciaportogallo -