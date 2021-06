Che disastro per Conte, dopo gli schiaffi presi da Grillo piove sul bagnato: chi si ritrova in casa di primo pomeriggio | Guarda (Di venerdì 25 giugno 2021) Che incubo per Giuseppe Conte. Schiaffeggiato pubblicamente da Beppe Grillo, ora è sul punto di ritirarsi, di lasciar perdere la sua "carriera" da leader del M5s. No, il comico non vuole mollare. Ma l'ex premier ha fatto sapere che, per lui, la diarchia è inaccettabile. E ancora, al suo inner-circle avrebbe parlato di "situazione irreversibile". Insomma, la parabola da leader pentastellato, per il fu avvocato del popolo, potrebbe essere terminata ancor prima di iniziare. Ora, i vertici del M5s sono al lavoro per evitare il passo indietro di Conte. I big sono in pressing per cercare di tenere insieme i cocci. Difficile, però. Fonti ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Che incubo per Giuseppe. Schiaffeggiato pubblicamente da Beppe, ora è sul punto di ritirarsi, di lasciar perdere la sua "carriera" da leader del M5s. No, il comico non vuole mollare. Ma l'ex premier ha fatto sapere che, per lui, la diarchia è inaccettabile. E ancora, al suo inner-circle avrebbe parlato di "situazione irreversibile". Insomma, la parabola da leader pentastellato, per il fu avvocato del popolo, potrebbe essere terminata ancor prima di iniziare. Ora, i vertici del M5s sono al lavoro per evitare il passo indietro di. I big sono in pressing per cercare di tenere insieme i cocci. Difficile, però. Fonti ...

Advertising

CarloCalenda : Il #concorsone è stato un disastro. Ma per una volta non c’entra né Roma, né la Sindaca. Tutta la gestione è affida… - CarloCalenda : Che disastro. Va pianificata bene la revisione generale. Altrimenti peggiorerà - Anna73796113 : RT @AngeloR54671811: Mi son sbagliato a parlarti di me scusami che disastro quello che provo per te sembra avorio ma invece è alabastro ti… - RaffaeleFerro7 : RT @CarloCalenda: Il #concorsone è stato un disastro. Ma per una volta non c’entra né Roma, né la Sindaca. Tutta la gestione è affidata al… - AzioneNL : RT @CarloCalenda: Il #concorsone è stato un disastro. Ma per una volta non c’entra né Roma, né la Sindaca. Tutta la gestione è affidata al… -