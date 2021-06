Cessione Salernitana | Radrizzani | «Lotito non risponde alla mia offerta»

(Di venerdì 25 giugno 2021)svela di aver formulato un’per il club granata, ma di non aver ricevute risposte Ore contate perche deve cedere la. In attesa di scoprire il futuro del club granata, spunta un retroscena svelato dal proprietario del Leeds, interessato all’acquisizione della società. Per i microfoni de La Città, le parole dell’imprenditore: TRATTATIVA – «Noi abbiamo formulato la nostra, definita in ogni particolare, mercoledì. Sottolineando che la stessa ha una validità di dieci giorni. Ci sono ...

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Salernitana, confermata l’offerta di Radrizzani: E’ fissata per oggi la scadenza dei termini p… - gppmessineo : RT @CalcioFinanza: #Salernitana, tempo scaduto: entro oggi #Lotito deve cedere il club - MattiaGallo17 : RT @CalcioFinanza: #Salernitana, tempo scaduto: entro oggi #Lotito deve cedere il club - GianniRosati6 : RT @CalcioFinanza: #Salernitana, tempo scaduto: entro oggi #Lotito deve cedere il club - AlessandroSali4 : La multiproprietà è un pasticcio creato dalla Figc che ha tollerato senza fare nulla. Il problema andava risolto ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Salernitana

Fino a ieri sera in via Allegri non era arrivato nulla: né un atto didelle quote né quello costitutivo di un trust. La città è in ansia, i tifo si sono disorientati anche dalle tante voci, ...1919 disconosce e rileva l'infondatezza di alcuni articoli di cronaca pubblicati sia a ... talvolta irricevibili, inerenti ladella Società stessa: tali notizie vengono pubblicate ...Cessione Salernitana: a mezzanotte scade il termine per la cessione del club campano, si va verso l'affidamento della vendita a un trust.«La nostra proposta è seria, articolata. Certamente lontana dalla richiesta economica di Lotito», ha detto Mencucci, del cda Leeds e dirigente di Aser Group.