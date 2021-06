Caso reparto di Ostetricia e Ginecologia ospedale Trento, Nursing Up: «La qualità del servizio non è mai mancata». (Di venerdì 25 giugno 2021) In questi giorni è al centro della cronaca locale e nazionale il reparto di Ost-Ginecologia dell’ospedale “S. Chiara” di Trento, in seguito alla scomparsa della giovane ginecologa Sara Pedri. Premesso che non vogliamo entrare nel merito della vicenda, saranno poi le autorità competenti a valutare i profili di responsabilità ai vari livelli, esprimiamo vicinanza e sostegno alla famiglia della dottoressa ma anche al personale ostetrico ed infermieristico, che sta operando in quel reparto in questo particolare momento. Riteniamo però doveroso fare alcune considerazioni di interesse generale e che ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 giugno 2021) In questi giorni è al centro della cronaca locale e nazionale ildi Ost-dell’“S. Chiara” di, in seguito alla scomparsa della giovane ginecologa Sara Pedri. Premesso che non vogliamo entrare nel merito della vicenda, saranno poi le autorità competenti a valutare i profili di responsabilità ai vari livelli, esprimiamo vicinanza e sostegno alla famiglia della dottoressa ma anche al personale ostetrico ed infermieristico, che sta operando in quelin questo particolare momento. Riteniamo però doveroso fare alcune considerazioni di interesse generale e che ...

