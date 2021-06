Caso Floyd, l’agente che l’uccise condannato a 22 anni di prigione (Di venerdì 25 giugno 2021) Derek Chauvin, l'agente di polizia che ha soffocato a morte l'afro-americano George Floyd in un episodio che ha acceso manifestazioni di protesta in tutti gli Stati uniti, è stato condannato a 22 anni e mezzo di prigione. Il giudice Peter Cahill ha comunicato la sentenza, dopo un'udienza in cui sono stati ascoltati i cari di Floyd e lo stesso Chauvin che ha espresso le condoglianze alla famiglia Floyd. Precisamente la sentenza ammonta a 270 mesi di prigione, cioè 22 anni e mezzo.caption id="attachment 276992" align="alignright" width="355" George ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 25 giugno 2021) Derek Chauvin, l'agente di polizia che ha soffocato a morte l'afro-americano Georgein un episodio che ha acceso manifestazioni di protesta in tutti gli Stati uniti, è statoa 22e mezzo di. Il giudice Peter Cahill ha comunicato la sentenza, dopo un'udienza in cui sono stati ascoltati i cari die lo stesso Chauvin che ha espresso le condoglianze alla famiglia. Precisamente la sentenza ammonta a 270 mesi di, cioè 22e mezzo.caption id="attachment 276992" align="alignright" width="355" George ...

