Caso Floyd: condannato a 22 anni l'agente Derek Chauvin. Biden: «Sentenza appropriata»

Derek Chauvin, l'agente che ha ucciso George Floyd, è stato condannato, ieri 25 giugno, a 22 anni e mezzo di carcere, in una Sentenza che lascia molti delusi e amareggiati perché la ritengono troppo debole. La famiglia e i legali di Floyd avevano chiesto la massima pena, ovvero 30 anni di carcere L'articolo proviene da Firenze Post.

