Caputo sicuro | “Mancini top | l’Italia può arrivare fino in fondo all’Europeo”

Andreazzoli rappresenta l'usato, un allenatore che conosce l'ambiente, che non impone ... Un'annata strana quella, con un Empoli ricco di giocatori di talento (, Bennacer, Krunic, Di ...... complice anche un primo esonero a metà stagione, a salvare una squadra ricca di talento (, ... Pur rappresentando dunque una soluzione dall'usato, non certo da scartare in un momento come ...Francesco Caputo carica gli azzurri. Manca sempre meno a Italia-Austria, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Dopo gli impegni contro Turchia, Svizzera e Galles, gli azzurri torneranno ...Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport e ha parlato dei temi d'attualità. Ecco le sue parole riprese da TMW: "Ho ancora fame ...