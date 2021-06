Candidare l’Italia e Roma a ospitare l’Esposizione Universale nel 2030: appello della Raggi alla Draghi, aderiscono gli altri candidati sindaci (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha invitato ieri in Campidoglio tutti i candidati a sindaco di Roma che insieme hanno sottoscritto una richiesta al premier Mario Draghi: Candidare l’Italia e Roma a ospitare l’Esposizione Universale nel 2030. “Abbiamo messo da parte le appartenenze politiche per perseguire un obiettivo comune. L’Expo 2030 è una grande opportunità per Roma e per l’Italia”, ha dichiarato la ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 25 giugno 2021)– La sindaca di, Virginia, ha invitato ieri in Campidoglio tutti ia sindaco diche insieme hanno sottoscritto una richiesta al premier Marionel. “Abbiamo messo da parte le appartenenze politiche per perseguire un obiettivo comune. L’Expoè una grande opportunità pere per”, ha dichiarato la ...

Advertising

Yoda15271485 : RT @talismanogiada: #RaggiSindaca2021 Oggi ha invitato in Campidoglio tutti i candidati a sindaco di Roma, ed insieme abbiamo sottoscritto… - talismanogiada : #RaggiSindaca2021 Oggi ha invitato in Campidoglio tutti i candidati a sindaco di Roma, ed insieme abbiamo sottoscr… - SkyTG24 : Individuare tutti quei luoghi italiani che hanno un forte valore civico: è l'obiettivo dell'iniziativa Civic Places… - fromAlias : (voglio 1) voglio candidarmi alle prossime elezioni cerco elementi da candidare in ogni città d italia se vuoi esse… -

Ultime Notizie dalla rete : Candidare l’Italia Dopo Osaka 2025 Roma si candida per Expo 2030 Il Sole 24 ORE